Foligno, pensionato trova i ladri in casa, li insegue e nella fuga rischia di rimanere investito

di Giovanni Camirri

​FOLIGNO - E’ stata una mattina al cardiopalmo, quella di mercoledì, per un pensionato che ha scoperto i ladri in casa, li ha inseguiti e ha rischiato seriamente di rimanere investito dai balordi in fuga. Tutto, stando a quanto risulta, è accaduto in una zona della prima periferia di Foligno. L’anziano s’era assentato da casa per qualche momento. Una volta rientrato nell’abitazione s’è trovato faccia a faccia con due donne che in qualche modo sono riuscite a penetrare nella casa. Le due, ormai scoperte, sono fuggite verso le scale interne dell’abitazione per guadagnare la strada e quindi tentate in qualche modo di sparire. Il pensionato non ci ha pensato due volte e le ha inseguite. Una fuga brevissima che ha permesso alle due di raggiungere la vettura che avevano utilizzato per raggiungere la casa. a quel punto hanno schiacciato sull’acceleratore con l’anziano che ha provato a fermarle. Il veicolo ha di fatto puntato l’anziano che solo per poco non è rimasto investito. Immediata la segnalazione dell’accaduto alle forze dell’ordine con la polizia che ha avviato le indagini del caso. Gli investigatori del Commissariato, coordinati dal vicequestore aggiunto Bruno Antonini, statto effettuando verifiche ed accertamenti procedendo senza soluzione di continuità. Alcuni tra gli elementi raccolti, come la descrizione delle due donne sorprese nella casa, e gli elementi di descrizione della vettura utilizzata per la fuga potrebbero mettere gli investigatori sulla giusta pista per dare soluzione al caso.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



