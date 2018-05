Foligno, pensionato smemorato soccorso in stazione da un capotreno e dalla polizia ferroviaria

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - L’intuizione di un capotreno ha permesso di dare sostegno ad un anziano che stava vivendo un momento confusionale. E’ accaduto nei giorni scorsi all’interno della Stazione Ferroviaria di Foligno. Il pensionato s’è avvicinato al capotreno chiedendo qualche soldo. Il dipendente di Trenitalia ha subito capito che qualcosa non andava ed ha realmente aiutato quella persona in difficoltà accompagnandola presso gli Ufficio della Polizia Ferroviaria di Foligno. I poliziotti hanno attivato tempestive ricerche che hanno permesso di giungere all’identificazione dell’anziano e quindi al suo successivo ritorno a casa. Una storia a lieto fine che sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione e della sinergia tra tutti i soggetti e le diverse Amministrazioni che operano in ambito ferroviario.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



