Foligno, pensionati bloccano il ballo domenicale per un quarto d'ora per esprimere il disappunto sul rischi del raddoppio della tassa per il volontariato

FOLIGNO - Balli bloccati per 15 minuti «per manifestare il nostro disappunto nei confronti della scelta del Governo raddoppiare l’Ires per gli istituti di volontariato». E’ il succo della singolare iniziativa organizzata dal Centro Sociale Centro Storico di Foligno, guidato dal presidente Pietro Mercuri. Ed è lo stesso Mercuri a spiegare di cosa si tratta. «Domenica - dice il presidente - avremo il solito pomeriggio di ballo con i nostri iscritti. E nell’occasione ci sarà anche lo scambio di auguri con brindisi e panettone. Abbiamo di comune accordo deciso di bloccare le danze per 15 minuti. Si tratta di una sospensione reale ma a cui abbiamo voluto dare un valore simbolico. In questo modo vogliamo sottolineare il disappunto dei pensionati che frequentano questo Centro Sociale - prosegue Mercuri - rispetto a quella che viene indicata come scelta voluta Governo consistente nel raddoppio dell’Ires per gli istituti di volontariato. Una scelta che non condividiamo e proprio per questo abbiamo deciso di dar vita a questa forma di pacifica protesta che va in scena, nell’occasione, - conclude - durante la festa degli auguri». Le “pantere grige”, quindi, alzano la voce e vogliono far sentire in maniera diffusa anche la loro voce sui temi nazionali che interessano tanto i pensionati che la collettività in generale.