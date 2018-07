FOLIGNO - Paura per una ragaza nel pomeriggio di domenica fra i boschi nella zona dell'abbazia di Sassovivo: secondo quanto si apprende, la giovane stava studiando quando una folata improvvisa di vento le ha fatto volare via gli appunti. La ragazza, per riprenderli, è scivolata in una scarpata rimanendo aggrappata a un albero. E in quella posizione l'hanno trovata i soccorritori quando sono arrivati.



Un'azione immediata e molto delicata, quella dei vigili del fuoco del distaccamento di Foligno che hanno lavorato in collaborazione con il personale del Soccorso alpino. Sul posto anche il 118. La ragazza, ferita e spaventata, è stata tratta in salvo.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:57



