FOLIGNO - I vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti alle 13.30 di venerdì, con due mezzi , nella frazione di Belfiore, per un incendio che ha interessato un pullman di BusItalia. Sul posto anche le forze dell'ordine. Al momento non si hanno notizie né sulle cause (probabile un guasto tecnico), né sul coinvolgimento di persone, © RIPRODUZIONE RISERVATA