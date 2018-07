Foligno, “Passione Saldi” trasforma la notte di sabato in un evento in centro tra negozi, bar e ristoranti aperti fino a tarda notte

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Si chiama “Passione Saldi” ed è l'iniziativa che coinvolgerà, sabato, i negozi e le attività dell'intero centro storico di Foligno. A spiegare di cosa si tratta ci pensa Francesca Cascelli, presidente di “Innamorati del Centro”. “Per lanciare i saldi – spiega Cascelli – che prenderanno il via proprio sabato abbiamo pensato ad un progetto che avesse al centro la città e le sue attività. I negozi che hanno aderito a questa iniziativa saranno l'elemento attrattivo di Passione Saldi. Partiamo da un periodo, quello a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, che, complice l'inclemenza del meteo, non è stato facile ne per gli operatori commerciali e nemmeno per gli stessi clienti costretti a dover fare i conti con i cambi di guardaroba che in diversi casi non hanno rispettato il calendario. Proprio per questi motivi – prosegue – abbiamo pensato ad un momento dove si possa godere dello spettacolo offerto dalla città, ed in particolare dal suo centro storico, con i negozi aperti, le pizzerie, i bar e le attività di ristorazione pronte ad accogliere e, soprattutto una occasione unica non solo per il territorio quale è quella di poter fare due passi tra vie, piazze e palazzi che non temono confronti”. Le attività che hanno aderito a “Passione Saldi” hanno preso un impegno che ne riassumere la tradizionale correttezza e trasparenza: hanno infatti sottoscritto un accordo che punta a proporre esclusivamente saldi reali. “Nessuno mette in dubbio l'onestà dei commercianti – ricorda ancora Cascelli – ma abbiamo voluto sottolinea ulteriormente la realtà d'impegno verso il cliente che le attività di Foligno hanno deciso di mettere in campo, nel rispetto della clientela, anche in questa occasione. Abbiamo inoltre – ribadisce – pensato ad una apertura continuata fino a sere delle attività commerciali anche per dar modo a tutti di affrontare al meglio caldo e afa. Chi vorrà potrà fare due passi in centro, magari gustando un gelato o godendo di un aperitivo scelto tra le decine e decine di bar e attività di ristorazione, e poi potrà cenare nel cuore cittadino e quindi visitar i negozi”. “Abbiamo pensato – ricorda ancora la presidente di Innamorati del Centro – di dare un marchio a “Passione Saldi”. Un marchio che non è un logo o un simbolo, ma l'approccio del commerciate al cliente basato su gentilezza e professionalità. E proprio gentilezza e professionalità saranno gli elementi portanti di “Passione Saldi” che spiegheranno come quell'approccio al cliente, che va in negozio anche per un semplice informazione, a Foligno c'è sempre. La città è pronta da sempre ad accogliere, e l'accoglienza mescolata a gentilezza e professionalità è la carta vincente – conclude Cascelli – che fa la differenza”. Tutto pronto, quindi, per vivere un sabato sera in maniera diversa e con uno spettacolo unico, quale è quello offerto dal centro storico di Foligno, cui faranno da sfondo anche in questa occasione le attività di ristorazione quelle commerciali eccezionalmente aperte di sera.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09



