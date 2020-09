Foligno, a Palazzo Trinci arriva “Paiper in love” per “CorteConcerti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un altro appuntamento per la rassegna “CorteConcerti”, promossa dal Comune di Foligno, sabato 5 settembre nella corte di Palazzo Trinci, ore 21.30, “Paiper Family” presenta “Paiper in love”, concerto dedicato alle più belle canzoni d’amore degli anni '60 e '70, commentate da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri. Gli artisti sono Carlino Mix, Carlo Marini, Claudio Pesaresi, Augusto Bartolini, Chiara Massei e Valeria Mancini. L'evento è su prenotazione, telefonando allo 0742/330584 o scrivendo a palazzotrinci@gmail.com «L’evento - spiega Carlo Delicati, patron della Paiper Family - si svolgerà sul tema delle canzoni d’amore degli anni 60/70 che saranno articolate in ordine casuale senza rispettare ne gli autori ne il periodo. Ci saranno delle esibizioni live di alcune di esse a sorpresa, con interpreti legati in qualche modo alla canzone che canteranno. Ogni canzone sarà corredata da un video dedicato e durante la serata ci sarà la presentazione dello StreetPaiper che è la nostra unità mobile creata apposta per scendere in strada dopo il covid. Naturalmente ogni brano sarà descritto da Mauro Silvestri e da Manuela Marinangeli spiegandone o il significato, la storia o il motivo per cui è stata scritta, oltre alle curiosità che ne caratterizzano l’idea dell’esecutore e le origini. Alle donne che parteciperanno verrà offerto un pensiero...d’amore, come è nello stile Paiper in love. È la prima uscita ufficiale della PaiperFamily».