Foligno, operazione “Natele sicuro”, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 78mila articoli, tra giocattoli, prodotti per fumatori e bigiotteria, potenzialmente pericolosi

FOLIGNO - Operazione "Natale sicuro", in azione gliinvestigatori della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno agli ordini del capitano Antonio Auriemma. Con l’approssimarsi delle festività natalizie e nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica, il Comando Provinciale di Perugia ha intensificato i controlli in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare, come detto, i finanzieri della Compagnia di Foligno, al termine di accurati accertamenti eseguiti nei confronti di una persona di origine cinese, titolare di un negozio in città, hanno sequestrato oltre 78.000 articoli, tra giocattoli, articoli per fumatori e bigiotteria che, dai controlli eseguiti, sono risultati privi di informazioni utili per risalire al produttore e/o importati dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza. Il commercio illegale di questi prodotti, costituisce un danno per l’economia nazionale per la concorrenza sleale che genera verso coloro che vendono analoghi prodotti “certificati” e, pertanto, più costosi. Questi tipi di articoli, per altro, sono pericolosi per l’ambiente e per la salute dei consumatori, soprattutto dei bambini, a causa dell’assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per fabbricarli. Dopo i primi riscontri documentali, i finanzieri hanno rilevato evidenti difformità per quanto riguarda le indicazioni che, per legge, devono accompagnare i prodotti posti in vendita, come ad esempio le etichette che devono essere rigorosamente in lingua italiana. Rilevata la violazione, è scattato l'immediato sequestro di 78.125 articoli presenti nel negozio. La sanzione prevista, in questi casi, è molto alta e può arrivare fino a 12.000 euro. L’operazione portata a termine testimonia quanto sia alta l’attenzione delle Fiamme Gialle nel controllo economico del territorio e nel monitoraggio delle attività economiche che presentano profili di rischio, per la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato.