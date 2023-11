Sabato 4 Novembre 2023, 08:43

FOLIGNO - E’ stato presentato il calendario di ‘Foligno on stage’, la rassegna organizzata da Athanor Eventi, in collaborazione con Coop Culture, Centro Servizi Foligno e Comune di Foligno. I prossimi appuntamenti prevedono i concerti degli Swans il 10 novembre, di Angelo Branduardi (18 novembre) e Ghemon in “Una cosetta così “ (29 novembre). La stagione – illustrata da Stefano Porri e Cristina Caldani di Athanor Eventi, Alessandro La Porta di CoopCulture e Mirko Speziali di Centro Servizi Foligno - si caratterizza per scelte di rilievo nazional ed internazionale ma anche per la presenza artisti più giovani, musicisti, teatro e stand-up comedy Gli spettacoli si svolgeranno tra l’Auditorium San Domenico e l’Auditorium Santa Caterina. Al San Domenico si inizia con gli Swans, accompagnati da Norman Westberg, venerdì 10 (ore 21). Sabato 18 (ore 21) arriverà invece il nuovo tour, “Confessioni di un malandrino”, di Angelo Branduardi. Con questo concerto il celebre “menestrello” presenta una versione particolare dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni. Il 29 (ore 21), in collaborazione con la stagione invernale del Riverock, protagonista sarà Ghemon in “Una cosetta così”, spettacolo tra musica, stand-up comedy e storytelling che riunisce tutte le anime dell'artista e performer: un racconto autoironico e diretto. Annunciati anche gli appuntamenti previsti nel nuovo anno a cominciare da “Le verdi colline dell’Africa” in programma il 16 febbraio 2024 (ore 21), con Sabina Guzzanti, anche autrice e regista dello show, e Giorgio Tirabassi. All’Auditorium Santa Caterina spazio invece alla comicità di talentuosi stand-up comedian. Si inizia il 26 gennaio (ore 21) con Daniele Fabbri in “Verità comode”. Ogni aspetto della vita ha un lato positivo e un lato negativo. Eppure, la nostra smania di schierarci sempre dalla parte “giusta” ci fa vivere in una realtà polarizzata, che non corrisponde a verità. Va bene “ridere ma anche pensare”, solo che pensare troppo rende infelici. Dopo aver girato l’Italia con “Terapia di Gruppo”, format che mescola sapientemente stand up comedy, teatro e improvvisazione realizzando un’esperienza interattiva diversa di replica in replica per un processo terapeutico che è servito soprattutto a lei, Chiara Becchimanzi rilancia con “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia”, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere. Lo spettacolo arriverà a Foligno il 2 marzo (ore 21). Per tutti gli spettacoli i biglietti sono in prevendita nei circuiti di Ticket Italia e Ticket One.