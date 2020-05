Foligno, «Oggi anche il cielo piange». L'ultimo saluto a Greta il piccolo angelo morto ad appena 3 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Arrivando qui il vescovo mi diceva: oggi anche il cielo piange». Le parole di don Luigi Bonollo, parroco moderatore dlela parrocchia di Pieve Fanonica hanno riassunto il dolore collettivo per la morte di Greta, la bimba di appena 3 anni morta dopo esser finita in una piscina di una villa martedì scorso. Lunedì mattina alle 10 le è stato dato l’ultimo saluto sul capo sportivo della parrocchia. Ad officiare il funerale il vescovo monsignor Gualtiero Sigismondi che ha detto: «Greta che ha appena sfiorato il cammino in questo mondo ci aiuti nel cammino della vita. Il dolore di un padre e di una madre è commisurato all’amore che li lega ai figli. Non esiste un conforto per dei genitori che perdono un figlio. C’è solo la condivisione del dolore. Solo il silenzio è il nostro linguaggio nella consolazione». Al funerale hanno preso parte un centinaio di persone nel rispetto del distanziamento sociale. La piccola bara bianca è stata adagiata a terra, sul prato del campo da calcio. A vegliarla i genitori di Greta e con loro i due Labrador che hanno condiviso l’ultimo cammino con la bimba e che hanno cercato di salvarla una volta che la piccola è caduta in acqua. Un applauso di dolore e di vicinanza ha salutato Greta nel percorso verso il cimitero e in tanti hanno detto, rompendo il silenzio del dolore segnato dalle lacrime: “Ciao piccolo angelo di Dio”.