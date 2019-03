Foligno, nuovo consiglio alla Pro loco: pronto una programma carico di appuntamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La pro loco di Vescia-Scanzano ha un nuovo consiglio. Lo guida il presidente Marco Farneti con cui collaborano Francesco Cesanelli vicepresidente), Giovanni Chiocchini (vice presidente esecutivo), Fabrizio Cecconi (segretario), Silvano Camilli (tesoriere), Isaia Giamblanco e Andrea Farneti (responsabili Vescialà Young). Il nuovo consiglio ha voluto dare un caloroso saluto a Anna Piematti unica donna del Consiglio. «Lo scopo dell’associazione - si apprende - è quello di incentivare, anche con il concorso del Comune, di enti pubblici - privati e di associazioni consimili lo sviluppo turistico, artistico, sportivo e culturale del territorio di Vescia e Scanzano, nonché quello di ottenere il miglioramento dei servizi dei trasporti pubblici, della viabilità, della sicurezza e del decoro paesano». e per farlo il nuovo consiglio direttivo ha predisposto un programma di eventi. Si parte il 13 aprile con una cena-ballo negli spazi del centro Ca Rapillo a Spello. Ci saranno poi una serie di eventi dedicati al sociale e all’ambiente. Il 5 maggio, ifnatti, ci sarà la Giornata Ecologica per poi passare il 18 e 19 maggio all’appuntamento con Motor Style. In estate tocca a vescialà e Vescialà Young, eventi che riassumo il senso della festa paesana alla scoperta del territorio, delle sue bellezze e dei suoi prodotti. Si passa al 16 e 27 ottobre con l’appuntamento “Frantoi del Menotre” per arrivare al 10 novembre con la festa di San Martino e al 6 dicembre con San Nicola, in onore del quale sarà realizzata la festa patronale. Un calendario ricchissimo, quindi, che propone eventi per tutti i gusti e che punta alla promozione di un territorio, quale è quello di Vescia e Scanzano, che merita di essere conosciuto e frequentato con presenze numericamente ben più grandi i quelle sino ad oggi registrate. Tra le tante cose da scoprire c’è il tema dell’acqua e quello della montagna in grado di offrire spunti paesaggistici e emergenze naturali davvero unici.