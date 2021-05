Foligno, novecento firme per chiedere di modificare la viabilità in via Santo Pietro

FOLIGNO - Novecento e più firme per chiedere di modificare la viabilità in via Santo Pietro, a Foligno in provincia di Perugia, a seguito di quanto posto in essere dopo l’entrata in funzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). A chiederlo, nel massimo rispetto delle stesse previsioni del Pums, è il “Comitato viabilità via Sano Pietro” che per far sentire la propria voce, con educazione ma con fermezza, ha raccolto oltre 900 firme a sostegno delle istanze. “Partendo dal presupposto – spiegano dal Comitato – che nessuno è contro il Pums e le sue disposizioni in materia di riduzione di traffico, di contenimento del rumore, di abbattimento dell’inquinamento e di innalzamento della vivibilità nel suo complesso, crediamo però che l’attuale situazione della viabilità in via Santo Pietro possa essere modificata. Il nostro Comitato è stato ufficialmente costituito e, vogliamo sottolinearlo, non è contro qualcuno o qualcosa. Riteniamo, però, che sia giusto che anche le nostre istanze possano, e debbano, essere valutate in chiave di soluzioni ampiamente condivise. Proprio per questo ieri abbiamo avuto un primo incontro con l’amministrazione comunale. In quella sede abbiamo esposto il nostro punto di vista dettagliando le problematiche relative all’attuale previsione del Pums per quella via. Ci sarà un prossimo incontro – viene ricordato – in seno al quale porteremo proposte e ascolteremo ciò che ci dirà l’amministrazione comunale relativamente alla nuova modalità di transito in via Santo Pietro, introdotta dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in via Santo Pietro. È ovvio che ciò che sostanzierà le nostre proposte in sede di confronto – è la conclusione - sarà comunque nel rispetto delle indicazioni del Pums”. Su via Santo Pietro ci sono posizioni diverse tra chi ritiene giusta la situazione attuale in applicazione del Pums e chi, invece, come il Comitato Viabilità via Santo Pietro la vede in altro modo. La questione, qui, non è chi ha ragione o chi ha torto ma è individuare una soluzione che possa contemplare le diverse esigenze man mano espresse. Da parte dell’amministrazione comunale, vale ricordarlo, non c’è stata mai alcuna chiusura al confronto e proprio per questo i vari confronti in atto hanno proprio lo scopo di amplificare gli approfondimenti. La modifica alla viabilità introdotta dal Pums riguarda nel dettaglio il tratto di via Santo Pietro, ricompreso tra via Grumelli e via XVI Giugno, diventerà a senso unico, con direzione Ponte San Magno. Per quanto riguarda via Grumelli, sarà invertito il senso di marcia che andrà verso via San Pietro. Nell’ordinanza si fa riferimento al fatto che il nuovo assetto della viabilità è funzionale alla collocazione del drive through - per eseguire i tamponi Covid - che si trova in via Grumelli nella zona adiacente lo stadio e ne agevola il raggiungimento da parte dei cittadini che ne usufruiranno. Un intervento utile, quindi, che va pure ad agevolare il transito di chi si deve sottoporre al tampone evitando anche problematiche di traffico. Il nuovo drive trhough infatti è stato realizzato anche per sanare le problematiche di circolazione sorte nella precedente localizzazione.

