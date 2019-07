Foligno, Notte Rosa chiusura col botto e l'anno prossimo si raddoppia con la Festa dei Saldi Estivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Notte Rosa, chiusura col botto, ma soprattutto con una novità. L’edizione di quest’anno, infatti, lancia quella del 2020 destinata a raddoppiare. E davvero quella da poco chiusa è stata una Notte Rosa fortunata. A piegare tutto ci pensa, come sempre, la vulcanica presidente di Innamorati del Centro, Francesca Cascelli. «Quest’anno - dice Cascelli - abbiamo dovuto spostare la data canonica di fine maggio a causa delle necessità elettorali. La scelta è caduta su luglio con un gemellaggio tra Notte Rosa e apertura dei saldi estivi. Un connubio che è risultato vincente. Non perché lo diciamo noi, ma perché ce lo hanno testimoniato i tanti commercianti del centro che hanno potuto godere di un evento che, mantenendo la propria identità, ha fatto da rampa di lancio per i saldi. Ci sono stati negozi che hanno lavorato, con grande soddisfazione, fino all’una di notte. Stiamo già lavorando per l’edizione del prossimo anno pronti a raddoppiare l’evento. Torneremo - prosegue - alla nostra data classica di fine maggio. Ma realizzeremo anche un evento dedicato all’avvio dei saldi estivi. Che si tratti di una doppia Notte Rosa in chiave di appuntamenti gemelli o di due eventi distinti, ma che si muovo sul medesimo solco, lo si vedrà. L’obiettivo è quello di creare un evento, una vera e propria festa per i saldi. La voglia d parte nostra e la richiesta in tal senso da parte degli operatori commerciali è a livelli altissimi. Il format funziona. Ci sono eventi diffusi in centro - ricorda Cascelli - che permettono la cicolazione delle persone evitando gli ammassamenti e questo in chiave di sicurezza offre spunti importantissimi. I numeri di quest’anno ci vedono in linea con le presenze degli anni passati». Francesca Cascelli s’è voluta togliere un sassolino dalle scarpe e lo ha fatto con la solita serenità che la contraddistingue da sempre. «Notiamo spesso - dice la presidente di innamorati del Centro - prese di posizione di alcuni operatori commerciali che dicono che le zone dove hanno le loro attività non sono toccate dagli eventi. Ricordo a tutti che siamo un’associazione che si occupa dei propri associati. E proprio per questo, e non potrebbe essere altrimenti, realizziamo eventi dove abbiamo iscritti. Lo dico con una battuta ma spesso chi si lamenta si ricorda di noi solo quando c’è la Notte Rosa e sovente, pur non essendo nostro iscritto, tiene l’attività chiusa. Quest’anno, poi, proprio nell’ottica di crescita per la città s’è creata una importante collaborazione con le attività di via Gramsci e piazza del Grano. Abbiamo dimostrato che la Notte Rosa e il lancio dei saldi hanno dato benefici ai bar, ai locali di ristorazione e anche ai negozi. Ma soprattutto - conclude - alla città che per l’ennesima volta ha dimostrato che con la collaborazione di tutti si può fare tanto».