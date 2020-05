Foligno nonna Palmira, 106 anni, è la decana cittadina dei centerari. «Il mio segreto: canto e suono la fisarmonica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Consegnata pergamena a “nonna” Palmira per i suoi 106 anni. “Foligno ad oggi può vantare tra i suoi concittadini ben ventidue ultracentenari e dieci nuovi centenari ma la 'nonna' di tutti i Folignati è la signora Palmira Frasconi che ha raggiunto il traguardo dei 106 anni entrando così anche tra i record a livello nazionale ed internazionale, ha sottolineato il sindaco Stefano Zuccarini in una nota. Ancora oggi canta e suona la sua fisarmonica, a lei e ad altri ultracentenari sono state consegnate speciali pergamene, con i saluti e gli auguri da parte mia e della città intera. I nostri anziani sono il nostro faro, le loro profonde radici rendono più solide anche le nostre vite. A loro, che hanno superato le tragedie delle guerre e della povertà, dei terremoti e delle crisi, e ora anche questa piaga della pandemia, va un abbraccio speciale, che ci siano da esempio per non mollare mai e per vivere la vita con speranza sino in fondo”.