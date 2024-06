Lunedì 3 Giugno 2024, 09:43

Continua da parte del Foligno Calcio l’inserimento dei tanti tasselli per quanto riguarda la costituzione della rosa della prima squadra e dello staff tecnico. Per quanto riguarda l’organico a disposizione del confermato tecnico Michele Proietti, dopo l’arrivo di Mattia Cavitolo, Leonardo Agostini e di Luca Urbanelli, sono arrivate le conferme di Filippo Bacchi, Alessandro Filippetti e per ultima quella di Tommaso Nissim. “Tommaso - scrive in una nota la società biancazzurra - farà parte del parco under con l’auspicio che sia l’anno della consacrazione. Dopo aver passato lo scorso girone di andata in “naftalina”, nelle ultime gare si è distinto al punto di partecipare da protagonista al Torneo delle Regioni con la rappresentativa umbra Under 19. In bocca al lupo Tommaso!”.

Sul fronte dello staff tecnico la società biancazzurra ha comunicato che, dalla prossima stagione, Claudio Chiacchierini ricoprirà il ruolo di Team Manager della Prima Squadra. “Per Claudio si tratta di una "promozione sul campo" dato che nella stagione appena conclusa ha ricoperto lo stesso ruolo accompagnando la formazione Juniores, laureatasi campione nel proprio girone. A Claudio Chiacchierini, un caloroso in bocca al lupo da tutto il Foligno Calcio per il nuovo incarico”.

Intanto appare sempre più lontana da Foligno la destinazione del bomber della passata stagione Niccolò Perri. Il Foligno non avrebbe ancora trovato l’accordo e sarebbe sulle tracce di un altro attaccante di spessore. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un ritorno tanto che circola il nome dell'ex falchetto Alessandro Giannò.