Foligno, negativi i quattro amici del ragazzo caduto dal monopattino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Importanti novità sanitarie sulla vicenda del 19enne caduto mentre utilizzava un monopattino e che ha scoperto in ospedale di essere positivo al covid-19. I tamponi effettuati ai quattro ragazzi venuti in contatto col 19enne hanno dato esito negativo. Una notizia più che importante e che rasserena. Il 19enne, come si è appreso dal bollettino sanitario dell’ospedale San Giovanni Battista, era arrivato con mezzi propri il 26 aprile “con trauma cranico secondario in seguito a caduta da monopattino. Dalla valutazione clinica è emersa una ferita sottomentoniera che è stata suturata dai sanitari del Pronto Soccorso, dolore a carico dell’articolazione temporo mandibolare sinistra, dolore ed edema del polso sinistro e tachicardia. Sottoposto agli accertamenti radiologici – viene ricordato - si è evidenziata la frattura della mandibola e la frattura stiloide ulnare di sinistra. Dopo trattamento ortopedico è stato consultata la chirurgia maxillo facciale dell’Azienda Ospedaliera di Terni che ha fornito indicazione per intervento differito. Il ragazzo è stato pertanto sottoposto a tampone rapido di screening per covid-19 finalizzato al trattamento chirurgico che ha dato esito positivo confermato dal prelievo sierologico. La direzione sanitaria del “San Giovanni Battista”, il dipartimento di Prevenzione dell’AUsl Umbria 2 e i sanitari del distretto di Foligno si sono immediatamente attivati – si sottolinea - per adottare tutte le misure previste dalle direttive aziendali e per tracciare i contatti stretti attraverso un’approfondita indagine epidemiologica. Ieri sono stati effettuati quattro tamponi a ragazzi venuti a contatto con il giovane. Avvisato il servizio di chirurgia maxillo facciale del “Santa Maria” dell’esito positivo del tampone il paziente, completamente asintomatico per Covid, è quindi stato dimesso – concludono - per poi essere trasferito in sicurezza a Terni”. A Terni il 19enne è stato operato dall’equipe di chirurgia maxillo-facciale diretta dal dottor Fabrizio Spallaccia, nel rispetto di tutte le procedure di protezione e sicurezza previste per il trattamento Covid positivi”.