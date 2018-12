Foligno, a Natale torna la pista di ghiaccio e ci sarà una raffica di luminarie. Luci anche sul ponte di Porta Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLGNO – Sarà un Natale nel segno della luce, quello riassunto dalle iniziative proposte dalla Confcommercio territoriale, guidata dal presidente Aldo Amoni. L’associazione commercianti ha curato l’illuminazione del centro storico, ha fatto tornare la pista di ghiaccio (piazza Matteotti parte alta), ha riportato le giostre (piazza Matteotti Bassa), ha riproposto il grande albero di Natale fatto di luci (in Largo Carducci) e ne ha proposto, prima volta in assoluto, un secondo, alto 3 metri (piazza Matteotti parte bassa insieme alle giostre). “Abbiamo pensato – ha detto Amoni – a rendere la città più luminosa. Venerdì saranno accese le luminarie e il centro storico, tutto percorribile e in piano, avrà un’atmosfera diversa dal solito. Per la prima volta abbiamo dato luce anche al ponte di Porta Firenze. Voglio sottolineare la grande collaborazione dei commercianti che, oltre a contribuire alla riuscita del progetto, hanno pure – prosegue – pensato di allestire le vetrine in chiave natalizia. Si tratta – concldue Amoni – di un bel segnale per il Natale”. “Crediamo – ha detto l’assessore comunale Giovanni Patriarchi – che iniziative di questa portata vadano sostenute e non possiamo non sottolineare il clima di collaborazione, nel pieno spirito natalizio, che si respira tra le varie associazioni che si occupano della realizzazione del programma delle feste. Ciascuno opera nel proprio ambito, ma tutte lo fanno per la città. E’ davvero – conclude – un bel segnale”. Alla presentazione del progetto luci e luminarie è intervenuto per Confcommercio anche Luca Radi che è pure presidente della Ciclostorica La Francescana.