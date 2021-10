Foligno, nasce il Museo dedicato alla Giostra della Quintana

Venerdì 1 Ottobre 2021, 14:03

FOLIGNO - Un museo dedicato alla Giostra della Quintana e un 2022 che si vuole “clamoroso”. Sono due degli elementi emersi mercoledì sera nella corte di Palazzo Trinci in occasione dlela cerimonia di premiazione delle Giostre 2020-2021. Il primo indizio, quello relativo al museo dedicato alla Quintana, l’ha dato l’assessore alla Cultura e alla Quintana Decio Barili. “Il 30 ottobre – ha detto – verrà inaugurato il Museo della Quintana. Una piccola anticipazione, questa, che ci accompagnerà all’appuntamento”. Poi è stata la volta del presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli: “Il 2022 che ci accingiamo ad affrontare – ha detto – sarà un anno particolare. Sia perché si concludono i mandati, suia perché lo pensiamo come l’anno in cui si tornerà alla normalità. Non più resilienza ne ripartenza, ma Quintana normale. E per questo dall’11 ottobre avvierò, insieme ai magistrati di Palazzo Candiotti, gli incontri con tutti i rioni affinché, ragionando insieme, riproporremo tutti i nostri cavalli di battaglia e aggiungeremo, raccogliendo i suggerimenti che emergeranno dal confronto, altre occasioni di festa. La città ci deve stare vicino affinché si possa ricreare il giusto clima di festa quintanara. Tutti insieme dobbiamo pensare alla Giostra della Sfida di giugno 2022 guardando ad un evento clamoroso”. Nel corso delle diverse premiazioni, con il rione Cassero, plurivincitore con Luca Innocenzi su guitto, che ha fatto manbassa, è stato consegnato il premio “Il priore tra i priori” dedicato allo storico priore e magistrato di Giostra Maurizio Metelli. Il premio, che vede insieme la famiglia Metelli e il rione Contrastanga è stato assegnato, in questa sua prima edizione, ad Elisabetta Maggi Leoncilli Massi priore che guida il rione Morlupo e che, nel ritirare il riconoscimento s’è commossa. Carlo Mattioli, priore del Contrastanga, ha fatto diramare dal suo rione una nota in cui si legge che: “Il Priore e il Consiglio Direttivo del Rione Contrastanga, dopo l’estrazione avvenuta ieri sera, nella corte di Palazzo Trinci, durante la Cerimonia delle Premiazioni della Quintana 2021, comunicano che la Giuria per l’anno quintanaro 2022 sarà così composta: Domenico Metelli, Presidente dell’Ente Giostra Quintana, con funzione anche di Presidente di Giuria; Decio Barili, Assessore del Comune di Foligno con delega alla Quintana, in rappresentanza del Comune di Foligno; Arnaldo Radi, Magistrato addetto al Patrimonio, in rappresentanza dei Magistrati dell’Ente; Simone Capaldini, Magistrato addetto ai rapporti tra Ente e i Rioni delle Quintana, in rappresentanza dei Magistrati dell’Ente”. Ai membri di giuria si aggiunge anche, con indicazione che cambia di anno in anno, anche un rappresentante del mondo dell’informazione. Prossima tappa di Giostra, quindi, sarà l’11 ottobre quando inzieranno gli incontri tra Ente Giostra e rioni.