Foligno, muore in casa a 33 anni per sospetta overdose. Indaga la polizia

FOLIGNO – Muore a 33 anni in casa: c’è l’ombra dell’overdose. La tragedia è stata scoperta da alcuni famigliari dle deceduto, sabato sera all’interno di una abitazione a Foligno. In relazione alle cause dle decesso al momento ci sarebbero, ma il condizionale è doverosamente d’obbligo, elementi per far propendere per l’ipotesi dell’overdose mortale. Sarà comunque l’autopsia a fare piena luce sulla tragica vicenda e a chiarire i motivi de decesso. Indaga la polizia