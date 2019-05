Foligno, movida selvaggia, stop al vetro. Niente bottiglie fuori dai locali, scattano super multe da centinaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Vetro abbandonato in strada, scattano, come spiegato da Il Messaggero, le super multe. Lo scopo è quello di prevenire e contrastare l’abbandono dei contenitori di vetro sul suolo pubblico. E’ il punto sul quale interviene una recentissima ordinanza, firmata dal sindaco,attraverso la quale vengo prese precise e pesanti disposizioni in materia, comprese multe fino a 500 euro. “Nell’ambito del territorio comunale si legge nell’atto -, con particolare riferimento alla zona del centro storico caratterizzata dalla cosiddetta “Movida”, è significativamente e progressivamente aumentato l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi artigianali alimentari nei quali, in orari serali e notturni, numerose persone si affollano al fine di intrattenersi per trascorrere le serate. La concentrazione territoriale di tali tipologie di attività implica un correlato richiamo di numerosi avventori, in modo particolare nelle ore serali e notturne, che fruiscono dei relativi servizi di somministrazione di alimenti e bevande estesi dagli esercenti anche nell’ambito delle aree pubbliche esterne di pertinenza degli esercizi. Il fenomeno – viene detto - dell’abbandono, dopo l’uso, dei contenitori delle bevande,spesso abbandonati sparsi al suolo, arreca un danno al decoro cittadino, oltre a costituire una fonte di pericolo per i passanti, con particolare riferimento ai contenitori di vetro che per varie cause finiscono anche per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo pubblico. Il fenomeno dell’abbandono può inoltre costituire anche fonte di pericolo per il possibile impiego dei contenitori quali oggetti contundenti, ovvero quali oggetti di lancio che possono arrecare, tra l’altro, anche danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato ed ai beni culturali”. L’ordinanza, quindi, impone “l’assoluto divieto ai titolari o gestori di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di vendere per asporto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo per l’asporto all’esterno dei locali o al di fuori delle pertinenze esterne o delle aree pubbliche date in concessione, qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro a decorrere dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo”. Divieti anche per gli avventori che non possono “asportare dagli esercizi, ivi comprese le eventuali pertinenze ed aree esterne date in concessione, qualsiasi tipo di contenitore in vetro, sia pieno che vuoto, a decorrere dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo”. E’ inoltre “fatto assoluto divieto a chiunque di consumare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro sulle aree pubbliche, non ricomprese nelle pertinenze degli esercizi o delle relative aree esterne date in concessione, a decorrere dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo”.