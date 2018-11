Foligno, monta la protesta per il parco in via Siena tra cumuli di foglie e l'altalena che non c'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Area verde di via Siena, monta la protesta di residenti e cittadini per le condizioni, di apparente abbandono, in cui versa il parco che si trova tra l’area di via Roma e la vicina Flaminia. Il promo problema, di fatto quello minore, risiede nel fatto che non ci sono indicazioni per raggiungere l’area e chi vi si volesse recare rischia di arrivare alla meta solo per caso. Lo stato, poi, in cui si trova lo spazio verde lascia a desiderare. Ci sono diverse dotazione e l’intera zona verde dall’esterno ha un aspetto sicuramente accogliente e una conformazione piacevole. Una volta però varcati i cancelli tutto cambia. C’è un’allegoria, così per dirla goliardicamente, di foglie cadute che è uno spettacolo che non offre un buon biglietto da visita che necessità di essere risolto quanto prima. Ci sono giochi e varie dotazioni. Le altalene, ad esempio, sono però inutilizzabili a causa dell’assenza totale delle sedute. Non si sa chi le abbia tolte e quando. Ciò che resta è l’impalcatura che le sorregge e salta agli occhi anche come il fondo, in breccino, sia precario sia per carenza di materiale che servirebbe ad attutire, in caso di utilizzo, le eventuali cadute sia per la presenza delle tavole ormai scoperte che delimitano l’area gioco delle altalene. I cestini gettacarte ci sono, e ce ne sono pure molti, ma in tanti mancano i sacchi per raccogliere i rifiuti e l’immondizia viene lasciata all’interno dei contenitori. Un bel parco a 10 minuti di bicicletta dal centro storico. Ma anche un parco che con poco, visto che gli interventi da realizzare non sono poi così complicati, potrebbe tornare a splendere. Anche ieri, non ostante il clima incerto, l’area verde di via Siena è stata comunque frequentata. Il problema è che da parco, in questa fase, la zona viene vissuta come zona di sosta non potendo gli utenti,di fatto, fare molto altro. Altra questione è poi quella della piccola ma amatissima area verde in via Trinci, nel quartiere Prato Smeraldo, nella zona che si affaccia verso la superstrada. L’area è bella, è curata, m manca di una illuminazione efficace tale da renderla utilizzabile anche di sera. Il periodo dell’anno certo non aiuta, ma chi volesse fare due passi o portare a passeggio il proprio cane deve fare i conti con il buio. Due aree verdi, quella di via Siena e quella di via Trinci, che i trovano in zone opposte della città ma che, con poco, potrebbero continuare a svolgere pienamente la funzione per cui sono nate: accogliere le persone offrendo momenti di svago.