Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi è amministratore apostolico della Diocesi di Foligno

FOLIGNO - Importantissime novità per la Diocesi di Foligno. Alle ore 12 di domenica, come da disposizioni della Nunziatura Apostolica in Italia il Delegato ad omnia monsignoir Giovanni Nizzi, in presenza del Cancelliere vescovile, ha dato lettura del decreto con cui sue eccellenza monsignor Gualtiero Sigismondi è stato nominato Amministratore Apostolico della Diocesi di Foligno con i diritti, le facoltà e gli obblighi che spettano al vescovo Diocesano. © RIPRODUZIONE RISERVATA