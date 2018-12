Foligno, messa della Natività al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Santa Messa della Natività. E' stata celebrata martedì a Foligno all'interno della Caserma Gonzaga, sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Ad officiarla il vescovo dlela diocesi di Foligno monsignor Gualtiero Sigismondi e allietata dal coro dell’Unità Pastorale Sant’Eraclio-Cancellara.La celebrazione, ormai come da diversi anni, oltre al personale effettivo del Centro di Selezione, ha visto la partecipazione del sindaco di Foligno Nando Mismetti, delle rappresentanze delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato unitamente alle Autorità civili del territorio. Corposa anche la rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile che insistono nel comprensorio Umbro. Alla celebrazione ha presoparte anche una prestigiosa rappresentanza della cittadinanza folignate sempre attenta e partecipe alle attività della Caserma. Al termine della funzione religiosa, il comandante del Centro di Selezione, generale di brigata Emmanuele Servi, nel porgere gli auguri per le imminenti festività, ha tracciato un bilancio circa le attività svolte nell’anno che sta per volgere al termine, citando gli oltre 70mila candidati che hanno raggiunto Foligno e la “Gonzaga” per partecipare ai concorsi banditi dalla Forza Armata, gli oltre 980 militari appartenenti alle Task Force che si sono succeduti dal novembre del 2016 per l’emergenza Sisma Umbro-Marchigiano, i 163 studenti delle sei classi della I media dell’Istituto Carducci e della classe di V elementare della Scuola primaria Piermarini (per un totale di 434 studenti dal settembre 2016 data di inizio dell’emergenza), i protocolli d’intesa sviluppati nel corso dell’anno con il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e con l’Azienda Sanitaria Locale Umbria 2, e per finire la collaborazione offerta al Comune di Foligno ed alla Regione nell’organizzare i concorsi delle proprie Amministrazioni presso il Centro. Al termine della funzione, un concerto dell’ensemble della Banda Musicale "Città di Bevagna" diretta dal Maestro Filippo Salemmi, ha reso ancora più festosa l’atmosfera, con l’esecuzione di carole e corali tipiche del Natale.