Foligno, i Melancholia a Sanremo 2021 nel programma di Red Ronnie

FOLIGNO – I Melancholia saranno a Sanremo nel programma di Red Ronnie. È quanto rimbalza dai social dopo la partecipazione della band folignate alla trasmissione di Red Ronnie lunedì. Una presenza , quella del trio musicale umbro al che Premiato Circo Volante del Barone Rosso diventata un cult in una serata cui hanno preso parte anche Ridillo, Cheope Alfredo Rapetti, Fede Poggipollini. Red, da grande conoscitore della musica ha voluto vedere di persona i Melancholia, band che come ha detto lui stesso no conosceva ma rispetto alla quale ha ricevuto tantissimi messaggi. Dopo la prima canzone suonata dal vivo dalla band umbra il conduttore ha detto, con estrema soddisfazione 2adesso ho capito”. Ed ha invitato i Melancholia a realizzare un disco in vinile con il coinvolgimento dei fan. Un progetto in 500 copie firmate da tutti e tre componenti della band. Benedetta, la voce dei Melancholia nell’esibizione ha dato, come sempre, il massimo. E lo stesso Red Ronnie ha commentato: “Ma non è la stessa persona con cui stavo parlando2 per sottolineare l’apparente timidezza della cantante contrapposta alla determinazione sul palco dove canta tutta la sua arte che è quella della band stessa. Ora un altro palco si apre per i Melancholia, appunto quello di Sanremo attraverso Red Ronnie. L’appuntamento, stando al tam tam della rete è per venerdì 5 marzo da Casa Sanremo col il programma firmato Red.

