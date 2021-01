Foligno, Melancholia: i fan propongono Dpcm per far ripartire i concerti

FOLIGNO - La pandemia ha imposto il distanziamento, cambi obbligatori di abitudini in chiave di sicurezza per la salute e ha cancellato, temporaneamente, gli eventi. Ma c’è chi, con una simpatica e positiva provocazione, ha lanciato un’idea che ruota intorno al gruppo musicale Melancholia. L’idea, materialmente un post, è stata lanciata sulla pagina Facebook dell’ “Offical Fans Club” dove c’è una richiesta indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri per un nuovo Dpcm che, però, in questo caso vuol dire, secondo i fan, Decreto Presenze Concerti Melancholia. Ecco il testo del post: “Richiesta Nuovo DPCM (Decreto Presenze Concerti Melancholia). Gentile Presidente Conte, siamo circa 250,000 e spiccioli tra Facebook Instagram Twitter e analfabeti informatici, in costante incremento. Con la presente chiediamo formalmente l'istituzione di una ZONA OSCVRA (da non confondersi con le già istituite zone gialle, arancioni e rosse) in cui la sola attività consentita sia l'assembramento al fine di partecipare ai concerti dei Melancholia. La Zona richiesta dovrà valere per tutto il territorio nazionale, e l'unica certificazione richiesta in caso di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine sarà recitare almeno un verso di un brano di “What are you afraid of”. Con osservanza”. Tantissimi i commenti tra chi chiede “Dove si firma” e chi propone, visto il momento “Anche un solo giorno al mese” e chi aggiunge che “Non credo che ci siano negazionisti o complottari a negare questo imprescindibile bisogno”. Un positiva provocazione, si diceva, che riassume la voglia di tanti, tra storici partecipanti e neofiti dei concerti, di voler tornare, ovviamente quando le condizioni lo consentiranno, allo stare insieme. E la voglia dei sostenitori dei Melancholia è riassunta dai numeri dei social e da quelli dei fan sempre più in crescita. La pagina Facebook dell’ “Official Fans Club” con , stando all’ultima rilevazione effettuata ieri, 8.789 iscritti mentre il profilo Instagram della band ha 186.000 follower e Twitter ne conta 6.686. Numeri che sono relativi a questi tre social ma che crescono di molto contando altri e aggiungendo anche chi ascolta i Melancholia attraverso le principali piattaforme digitali, solo per fare un altro esempio. Tirando le somme l’input lanciato dal post sul Dpcm in chiave musicale dice molte cose. Prima fra tutti la voglia di concerti in presenza, ed in particolare quelli della band folignate che sta continuando a mietere successi su successi.

