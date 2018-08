Foligno, mega aeromodello di Airbus A320 con livrea Alitalia in test sulla pista dell'aeroporto

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Anche l'Alitalia ha finalmente tastato la pista di volo dell'Aeroporto di Foligno. E lo ha fatto nelle scorse ore grazie all'aeromodellista Paolo Melelli che fa parte del gruppo aeromodellisti di Foligno e che , dopo un anno e mezzo di lavoro, ha avviato i test di un mega modellino di Airbus A 320. Un modellino talmente grande che, oltre ad esser stato trasportato con un camion, non ha potuto effettuare i test sulla pista dedicata agli aeromodelli ma, con autorizzazione Enac, ha dovuto optare per eseguire il collaudo per quella dell'aeroporto cittadino. Il modellino, o per meglio dire il “modellone”, ha infatti una apertura alare di 4 metri e 10 centimetri, è lungo 4 metri e 70 ed ha una altezza da terra di 85. A spingerlo ci pensano speciali turbine jet Italia da 17 chilogrammi di spinta. Lo specialissimo aeromobile ha una autonomia massima i 10 minuti. “La passione per il volo- dice Melelli a Il Messaggero – ce l'ho dall'età di 11 anni. Oggi ne ho 58 e fate voi i conti. Ho il brevetto per l'aliante e questa passione così grande s'è estesa velocemente anche al mondo del modellismo. Ho realizzato – prosegue – questo aeromodello di Airbus A 320 con livrea Alitalia nell'arco di un anno e mezzo i lavoro. Si tratta di un aeromobile autocostruito, dal progetto fino al suo definitivo completamento. Poi l'ho dotato delle meccaniche e delle turbine ed ora stiamo dando seguito ai primi test. Il prossimo progetto? Prima bisogna far trascorrere l'estate perché realizzare questi aeromodelli con tali temperature – conclude Melelli – non è cosa facile”. Una bella esperienza, quella che s'è vissuta ieri mattina all'aeroporto di Foligno che ha attirato le attenzioni anche di diversi curiosi che hanno raggiunto l'Aeroclub guidato dal pilota Lucio Reato, richiamati da questa particolare opera nata dall'ingegno di Paolo Melelli.

