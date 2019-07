Foligno, maxi operazione di controllo del territorio. In azione i carabinieri con elicottero e unità cinofile

FOLIGNO – Un vasta, quanto millimetrica, operazione di controllo del territorio è in atto dall'alba di venerdì su Foligno e alcune zone del comprensorio. A coordinarla i Carabinieri della Compagnia di Foligno, guidati dal comandante il capitano Angelo Zizzi, che si sono avvalsi di unità speciali dell’Arma quali il Nucleo Cinofili di Firenze e una unità del Nucleo Elicotteri di Rieti. Centro e periferia di Foligno, fino ad alcune zone delle frazioni cittadine e aree dei territori del comprensorio sono state passate al setaccio. Al momento non si conoscono gli esiti della maxi operazione e va detto che la presenza, in particolare dell’elicottero, non è passata inosservata visto che il velivolo dell’Arma ha sostato per alcuni minuti in zona Plateatico affiancato da una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia dell’Arma Territoriale di Foligno. Ultimo aggiornamento: 10:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA