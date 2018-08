Foligno, masso si stacca e colpisce auto in transito, danni e paura: chiusa la strada

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Tragedia sfiorata in zona Pontecentesimo, a Foligno. Per cause in fase di accertamento un masso s'è staccato dal costone roccioso mentre un'auto stava transitando in zona e l'ha colpita. Fortunatamente nessuno degli occupanti il veicolo, stando a quanto risulta, ha riportato conseguenze al di fuori di un grande e comprensibile spavento. Danni invece al veicolo. L'impatto con la vettura ha visto il masso schiantarsi contro lo sportello posteriore destro, lasciando segni chiarissimi, ed altrettante problematiche, a raccontare la violenza dell'urto. L'area interessata dal distacco del masso è quella vicina all'altra zona interessata l'inverno scorso da un movimento franoso che aveva comportato la chiusura temporanea del transito. Il nuovo distacco, stando a quanto si apprende da fonti comunali è avvenuto in un punto non interessato dalle vicende passate. La zona è stata raggiunta dai tecnici comunali, coordinati dall'ingegner Francesco Maria castellani che, dopo le opportune e approfondite verifiche del caso, hanno disposto la chiusura al transito nel tratto che va dal bivio di Pontecentesimo fino a quello che porta verso la località Aghi. E' stata disposta la viabilità alternativa.











Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:52



