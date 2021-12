Foligno, mascherine obbligatorie. Il sindaco Zuccarini: «Provvedimento meramente preventivo».

FOLIGNO - Mascherine obbligatorie all'interno delle mura urbiche anche a Foligno. Lo ha comunicato con una nota, diramata nel giorno dell’Immacolata, il sindaco Stefano Zuccarini. “Domani emanerò un'ordinanza – ha scritto il primo cittadino di Foligno - che prevederà l'utilizzo della mascherina anche all'aperto all'interno dlele mura urbiche, tutti i giorni a partire dalle ore 15 del 9 dicembre 2021 fino a giovedì 30 dicembre dalle ore 10 alle ore 21, venerdì 31 dicembre 2021 dalle ore 10 alle ore 02 di sabato 1 gennaio 2022, nonché dalle ore 10 alle ore 21 dal 1 al 9 gennaio 2022, l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto, ricompresi all’interno del perimetro delle “Mura Urbiche” i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone. Tale provvedimento – prosegue Zuccarini - deve intendersi meramente preventivo ed inteso ad arginare la diffusione del contagio in perfetta intesa con il Commissario straordinario per il Covid Massimo D'angelo, con il quale ho contatti giornalieri e collaborazione strettissima. Gli altri fondamentali indicatori, infatti, rientrano perfettamente nell'assoluta normalità in quanto sia i posti letto per ricoveri, che i posti letto nella terapia intensiva di Foligno sono liberi. Chi crea inutili allarmismi a fini politici è soltanto un irresponsabile e le speculazioni sulla questione rischiano solo di danneggiare la Città in un momento delicato – conclude - di ripresa e di gioia natalizia”.