Foligno, mamma lancia raccolta di regali da donare ai bambini bisognosi per rendere sereno il Natale

FOLIGNO Un mamma che chiede aiuto, una mamma risponde e poi da il via ad una rete di mamme che si estende alle famiglie, per aiutare chi è in difficoltà. Parte da Foligno, e porta la firma dell’impegno di Isabella Beddini vera e propria veterana della solidarietà, il progetto di raccolta giocattoli da destinare a quei bambini che vivono situazioni di difficoltà e che grazie al dono fatto da chi risponde a questo appello, potranno avere un Natale sereno come gli altri loro coetanei. A raccontare a Il Messaggero come è nato tutto, e come si sta sempre più sviluppando, è la stessa Isabella Beddini.

IL RACCONTO

“Tutto ha preso le mosse – dice Beddini – nella prima parte dlel0’anno quando sono entrata in contatto con una mamma che, durante il lockdown aveva perso il lavoro e aveva bisogno di abiti per il figlio. Mi sono attivata reverberando le necessità inerenti quella situazione attraverso diversi gruppi di mamme, di cui sono componente, che si tengono in comunicazione attraverso altrettanti gruppi Whatsapp. Da quell’esperienza di solidarietà è partita la fase successiva, che ho condiviso attraverso la mia pagina Facebook per raccogliere regali da donare ai bambini più bisognosi. In appena una settimana ho ricevuto messaggi da tutta l’Umbria ed è iniziata questa raccolta di regali donati da tante persone. Si tratta di regali usati e in buono stato, ma anche di regali nuovi che le persone hanno voluto comperare proprio per farli recapitare a quei bimbi che vivono difficoltà. Personalmente – prosegue – ho portato i regali a 22 famiglie. Ne abbiamo consegnati anche a 3 case famiglia e ad enti come la Croce rossa e alla Caritas che a loro volta ne hanno fatto dono a chi seguono in situazione di bisogno”.

IL PROGETTO

“I giochi raccolti che non sono stati presi – prosegue Beddini sono stati donati al gruppo Foligno Solidale per sostenere la realizzazione dell’Oasi del Giocattolo, e cioè un grande contenitore che effettuerà raccolte mensili da destinare a quei bambini maggiormente in difficoltà. Tutto questo l’ho fatto con l’aiuto di mio marito Francesco e con quello di mio padre, mia madre e mia zia. Per continuare questa raccolta il centro sociale di Sportella Marini ha dato disponibilità e chi vorrà potrà raggiungere la sede tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 11 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30”. Tutto è iniziato per una esigenza di una mamma che aveva perso il lavoro e s’è poi sviluppato ed amplificato con un posto dove Isabella Beddini aveva scritto: “Famiglie di Foligno, sto facendo una raccolta di giochi per bambini 0-6anni per aiutare le famiglie bisognose a ricevere giochi per i loro figli x Natale. Tante mamme stanno rispondendo all'appello donando bei giochi.... e sono tanti, perciò potrei donarli anche a più famiglie”. Le vie della solidarietà sono diverse e con un piccolo, ma importante gesto, si può fare moltissimo. Un gioco donato a chi affronta difficoltà quotidiane e non se lo può permettere può fare, a fa, la differenza. E da anche un po’ di serenità in un momento complicatissimo come quello attuale segnato dalla pandemia dove anche le cose più normali diventano ostacoli da affrontare.

