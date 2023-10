Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:47

FOLIGNO . Maltratta ex compagna e figlio per anni: scatta la misura del braccialetto elettronico. I carabinieri della Stazione di Foligno sono impegnati quotidianamente e senza sosta nelle attività di contrasto alla violenza di genere, con riguardo agli episodi che si verificano in città. Nell’ambito di tali indagini sono stati eseguiti due provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria di Spoleto sulla base delle indagini svolte. Nel primo caso i militari hanno notificato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed allontanamento dalla casa familiare, con contestuale applicazione del “braccialetto elettronico”, nei confronti di un uomo straniero di 44 anni che, da circa 9 anni, avrebbe commesso maltrattamenti nei confronti della ex compagna e del figlio. Nel secondo caso, invece, i militari hanno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari un uomo italiano di 62 anni che, nonostante gli fosse già stato applicato il braccialetto elettronico ed imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha comunque continuato a violare le prescrizioni imposte ed a commettere atti persecutori (stalking) nei confronti dell’ex compagna. L’azione dei controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati proseguirà da parte dei carabinieri senza soluzione di continuità in tutto il territorio che compone la giurisdizione che fa capo alla Compagnia dell’Arma di Foligno.