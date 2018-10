Foligno, lotta ai furti: saccheggia un'auto spostandosi in sella ad una bicicletta rubata. Denunciato dalla polizia ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Contrasto ai furti, stretta della Polizia Ferroviaria. Glia genti della Sezione Polfer di Foligno, guidati dal comandante Alessandro D’Antoni, hanno denunciato un 25enne marocchino che ha compiuto un furto in zona Stazione Ferroviaria a Foligno utilizzando per spostarsi una bicicletta provento a sua volta di furto. Il 25enne è stato individuato dagli investigatori della Polfer allertati da una dipendente delle Ferrovie che si è rivolta loro poliziotti dopo aver constatato che, durante la sua assenza per il turno di lavoro, la sua autovettura era stata aperta, rovistata e depredata dei pochi oggetti di valore custoditi. Gli investigatori, acquisita la denuncia, si sono avvalsi delle immagini di videosorveglianza della Stazione che inquadrano anche quella parte di parcheggio pubblico. Hanno così notato che un giovane, successivamente individuato per il 25enne marocchino, residente nel comprensorio folignate e già noto alle Forze dell’Ordine, si è recato in Stazione in sella ad una bicicletta. Lo straniero, parcheggiata la due ruote, si è accostato all’automobile e, con naturalezza, incurante della presenza di vari passanti, anche a breve distanza, ha aperto la portiera sottraendo dal sedile un portafoglio ed un telefono cellulare, per poi dileguarsi di gran carriera. L’approfondimento investigativo è proseguito sulla bicicletta in possesso del 25enne. Dalle verifiche si è notato che era identica a quella segnalata su un gruppo di Facebook dalla derubata, che ne lamentava il furto recente nel centro di Foligno. I poliziotti hanno così rintracciato il fuggitivo, ancora in possesso della bici. Una volta evidenziata la sua responsabilità il giovane è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di ricettazione e furto aggravato. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria.