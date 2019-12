Foligno, il limite di velocità è 50 chilometri l'ora, ma lui viaggia a 113: scatta maxi multa da centinaia di euro. In azione la polizia locale

FOLIGNO - Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono stati svolti recentemente diversi controlli da parte del comando di polizia municipale di Foligno che hanno interessato un centinaio di conducenti. Servizi mirati anche tramite autovelox per la repressione della guida pericolosa. In un caso è stata accertata la guida di un'autovettura ad una velocità di 113 chilometri orari, ovvero 63 chilometri orari oltre il limite dei 50 chilometri orari previsto nei tratti urbani: è quindi scattata una sanzione amministrativa di 829 euro, nonché la sospensione della patente fino a dodici mesi, da determinarsi a cura della Prefettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA