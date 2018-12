Foligno, lettera a Babbo Natale per la piazza che non c'è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Caro Babbo Natale, sono trascorsi più di 20 anni dal terremoto del 1997. E noi qui Capodacqua d Foligno, ti chiediamo come regalo di Natale la possibilità di veder completati i lavori del Pir, il piano integrato di recupero, per un milione di euro. Così potremo avere, e godere, di nuove pavimentazioni, servizi a rete della piazza del paese, l’unica, che avrà così vita nuova. Proprio per questo, per ricordarti questo nostro grande desiderio, la cui realizzazione è attesa da tempo, abbiamo realizzato una albero di Natale che abbiamo voluto chiamare “Lavori in corso””. Lo speciale albero di Natale sarà acceso venerdì 14 alle 17.30 a Capodacqua. Si tratta di un albero non convenzionale che va oltre lo spirito natalizio per diventare il simbolo forte e chiaro del desiderio maggiormente diffuso e sentito nella comunità: l’avvio dei lavori della sistemazione della piazza di Capodacqua e del completamento delle opere infrastrutturali (rete elettrica, rete telefonica, fogne, illuminazione pubblica e pavimentazione), previste a seguito del sisma del 1997. I lavori - il costo si aggira, come detto, intorno al milione di euro - dovrebbero partire nei prossimi mesi. All’accensione dell’albero di Natale interverranno amministratori comunali. L’idea di questo particolare albero di Natale, realizzato con elementi da cantiere, è nata dall’Associazione Capodacqua guidata dal presidente Alessandro Alessandri. “La popolazione di Capodacqua – spiega Alessandri – realtà del Comune di Foligno, di che conta circa 300 abitanti è stata unita e determinata nel costruire ed innalzare l’albero di Natale “Lavori in Corso”. Finalmente dopo interminabili ed inaccettabili ritardi i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi a seguito del completamento di una gara pubblica indetta dal Comune che ha individuato la ditta a cui affidare i lavori per un importo di oltre 1 milione di euro. Un albero quindi che, con spirito natalizio saluta e ringrazia per l’avvio dei lavori, ma che allo stesso tempo richiama, con adeguato e responsabile senso civico, il Comune ai suoi obblighi alle sue promesse”. Volontà di collaborare, quindi, con le istituzioni quella riassunta nel “segno” che la gente di Capodacqua ha voluto riassumere nello speciale albero di Natale. Ma anche una ferma, quando educata, determinazione per vedere completate opere conseguenti il terremoto del 1997. L’Associazione Capodacqua è il sodalizio “maggiormente rappresentativo delle esigenze e delle istanze della comunità di Capodacqua e sin dalla sua costituzione ha concretamente contribuito al suo benessere e sviluppo”. L’Associazione Capodacqua si è costituita nell’agosto del 1975 e con sede legale nella frazione di Capodacqua di Foligno, è una libera associazione tra cittadini che su base volontaria e senza finalità di lucro persegue principalmente: benessere ed accrescimento sociale, culturale e sportivo degli abitanti di Capodacqua e di tutti gli associati nel rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza, valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico del territorio circostante. L’Associazione Capodacqua nel giugno 2018 ha ottenuto dalla Regione il riconoscimento della personalità giuridica e l’iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale.