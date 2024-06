Foligno, le ragazze di Villa Candida pronte a entrare nel club delle grandi

Continua la marcia delle ragazze della Tennis Training impegnate nel campionato di serie C femminile. Dopo aver vinto senza particolari patemi d’animo la fase regionale piazzandosi al primo posto grazie a quattro vittorie e un pareggio, le ragazze dei capitani Fabrizio Roscini e Giada Clerici sono approdate al tabellone interregionale dove hanno affrontato le compagine delle Marche. Nel primo turno sono riuscite ad avere la meglio sul Porto San Giorgio grazie alle vittorie di Anna Tambelli su Aurora Gibellieri 6-2 6-2, quella di Anastasia Ogno su Giulia Sophia Di Concetto 3-6 7-5 6-3 e infine quella di Ginevra Batti su Ludovica D'attilio 6-3 4-0 Rit.

Nella finale del tabellone interregionale Umbria-Marche della Serie C Femminile,la Tennis Training ha poi battuto il TC Baratoff Pesaro per 3-0 grazie alle vittorie di Ogno su Burini per 6-1 6-4 Tambelli su Ovarelli per 6-3 6-3 e la vittoria di Elena Toccacieli su Maria Bostrenghi per 6-2 6-0. Grazie a questa vittoria le ragazze di Villa Candida accedono al tabellone nazionale dove per poter ambire alla promozione in serie B2 dovranno superare un turno con andata e ritorno. “Oltre alla squadra che milita in serie A2, il cui campionato inizierà nel mese di ottobre - spiega il capitano Fabrizio Roscini - abbiamo iscritto due squadre alla serie C regionale con l'intento di far fare esperienza alle tante ragazze appartenenti al nostro settore giovanile. Sono formazioni composte da atlete che si allenano regolarmente presso il nostro circolo, atlete giovani, basti pensare che la più grande ha 24 anni fino ad arrivare alle più piccoline che ne hanno 15.

L'obiettivo che ci siamo prefissi e quello di emulare il percorso delle ragazze che hanno raggiunto la serie A. Anche in quella circostanza le ragazze sono partite dalla serie C, da giovanissime, per poi crescere anno dopo anno inanellando diverse promozioni. Un percorso che ha fatto sì che maturassero quell'esperienza che le ha poi portate alla promozione al campionato di serie A”.

Un cammino virtuoso capace di innescare un processo di crescita a tutto il movimento. “Non nascondo - continua Roscini - che l'obiettivo principale è quello di riuscire a portare una squadra in serie B contando solo e unicamente sulle ragazze che si allenano alla Tennis Training School. È un processo che può richiedere del tempo ma il nostro obiettivo è far crescere di livello i nostri allievi senza avvalerci di giocatrici con più esperienza e con classifica migliore. Rappresenta un messaggio e un attestato di stima nei confronti delle nostre allieve, che così facendo sono messe nelle condizioni di fare esperienza e conquistare con le proprie forze uno alla volta gli obiettivi che ci proponiamo”.

Ora la formazione della Tennis Training attende la pubblicazione del tabellone nazionale che uscirà il prossimo 11 giugno mentre la gara di andata dello spareggio promozione è in programma per il prossimo 23 giugno.