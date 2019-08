Foligno, con le gambe sotto la motozappa: grave un anziano

Ultimo aggiornamento: 10:46

FOLIGNO - Grave incidente in agricoltura mercoledì mattina intorno alle 9 all'interno di un'area collinare della fascia appenninica del territorio di Foligno tra le località di Belfiore e Liè. Per cause in fase di accertamento un uomo di 75 anni è finito con le gambe sotto la motozappa. Scattato l'allarme l'anziano è stato soccorso dai vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno e dal personale specializzato dell'emergenza urgenza del 118. Stando a quanto si apprende il 75enne è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo con un piede e una gamba. Dopo esser stato estratto dagli specialisti del 115 da sotto il mezzo agricolo è stato affidato alle cure del 118 e quindi trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista a Foligno. Sul posto anche le forze dell'ordine. Stando a quanto riferisce l'Ufficio Stampa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia le condizioni dell'anziano parlano di «ferite gravi patite in un infortunio agricolo» e ribadiscono che «l'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Foligno per gravi traumi agli arti inferiori. Il 75enne ha avuto accesso alla sala rossa del pronto soccorso del San Giovanni Battista» .