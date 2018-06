Foligno, alla larga dai pericoli, 500 studenti delle elementari a lezione di sicurezza stradale

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Cinquencento piccoli alunni delle scuole primarie del comprensorio di Foligno hanno partecipato all'iniziativa "Va...lentino, alla larga dai pericoli", manifestazione giunta alla IX edizione, giornata dell’educazione stradale, del comportamento e di protezione civile. Ad accogliere il progetto è stata ancora una volta la Caserma "Gonzaga", sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (Csrne), in collaborazione con l’amministrazione comunale di Foligno. All’immancabile appuntamento hanno partecipato, come detto, oltre 500 alunni (con indosso t-shirt con i colori della Bandiera) provenienti da tutte le classi classi elementari del comprensorio di Foligno, unitamente ai propri docenti. La manifestazione è stata aperta con la cerimonia solenne dell’Alzabandiera e la resa degli onori ai Caduti di tutte le Guerre e nelle Missioni di Pace. A seguire, il generale di brigata Emmanuele Servi, comandante del Csrne, con il proprio saluto di benvenuto, ha dato l’avvio alle attività della giornata. I gruppi di studenti, a rotazione, sono stati indirizzati attraverso alcuni percorsi ed hanno potuto sperimentare concretamente quanto appreso durante l’anno scolastico nei periodi dedicati all’educazione stradale, al comportamento ed alla protezione civile. Le varie tappe del percorso educativo, hanno coinvolto uomini e mezzi dell’Esercito, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale, di unità cinofile (Associazione Nazionale Carabinieri) e di associazioni di volontariato (nucleo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri e nucleo di Protezione civile “Città di Foligno”), Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Croce Bianca. Presenti anche i tecnici della Protezione Civile del Comune, che hanno portato avanti il progetto “Alla larga dai pericoli”, dedicato ai temi del soccorso e della prevenzione dei rischi presenti sul territorio. Per la prima volta ha partecipato un nucleo dell’Usl Umbria 2, che ha informato i ragazzi sui rischi derivanti dagli errati comportamenti alla guida dei veicoli. La manifestazione è proseguita con la consegna degli attestati di partecipazione da parte delle autorità (presente anche il sindaco di Foligno Nanso Mismetti e quello di valtopina Lodovico Baldini, l'assessore regionale alla Sanità Luca barberini), agli istituti scolastici partecipanti ed alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato intervenuti. Al termine il volo di oltre 100 palloncini tricolori per ricordare a tutti di stare alla larga dai pericoli.



Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:37



