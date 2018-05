Foligno, lancia una palla da tennis dall'auto in fuga, ma era cocaina. Arrestato dai carabinieri

di Giovanni Camirri

​FOLIGNO - Braccato dai carabinieri lancia una sorta di palla da tennis dall'auto in corsa: era cocaina destinata in prevalenza al mercato locale e che avrebbe fruttato fino a 6mila euro di guadagni illeciti. Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Foligno, al comando del capitano Angelo Zizzi, nella prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Questa volta a finire nel mirino degli ivnestigatori dell'Arma è finito un albanese di 22 anni. Nelle scorse ore un pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha incrociato un’Audi A6 che già la sera precedente era riuscita a sottrarsi al controllo. I carabinieri alla vista dell’auto hanno immediatamente effettuato un’inversione di marcia per seguirla. Vista la manovra dei militari ed intuito chiaramente quali fossero le loro intenzioni, l’auto intercettata ha vistosamente accelerato la marcia tentando di far perdere le tracce. I militari dell’Arma hanno notato che, durante l’inseguimento, gli occupanti dell’Audi avevano gettato dal finestrino un qualcosa, tipo, appunto, una palla da tennis. Fermato quindi il veicolo ed identificati gli occupanti, si è proceduto al controllo nei pressi del luogo ove era avvenuto il lancio, recuperando un involucro contenete 50 grammi di cocaina e poco distante un bilancino di precisione. Le analisi di laboratorio condotte presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (Lass) del Comando Provinciale di Perugia hanno confermato l’ottima qualità della sostanza sequestrata, il cui quantitativo è stato ritenuto idoneo a ricavare circa 300 dosi, destinate prevalentemente alla piazza folignate e che avrebbero fruttato ricavi illegali fino a 6mila euro. Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’udienza di convalida è stato quindi convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari sino alla data di fissazione del processo.

Mercoledì 9 Maggio 2018



