Foligno, Lamberto Dolci nuovo presidente della Valle Umbra Servizi Spa

di Giovanni Camirri

FOLIGNO L'assemblea dei sindaci della Vus si e' riunita nella sede della Vus spa a Foligno e ha espresso unanimemente l'apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni per i bilanci della societa', per il miglioramento della qualita' dei servizi e per tenere in ogni casole tariffe piu' basse in ambito regionale. E' stato realizzato in questi ultimi anni un polo impiantistico innovativo che costituisce un riferimento per la politica regionale dei rifiuti, con ricadute positive ambien tali e di contenimento dei costi. E' stata prestata particolare attenzione al mantenimento del principio dell'acqua pubblica. Viste le sfide future della societa', i soci all'unanimita' hanno dato una pronta risposta alla stabilita' dell'azienda con la ricerca di figure aventi esperienze lavorative e conoscenze specifiche che rappresentano un'articolazione di percorsi professionali e curriculari di alto livello. L'assemblea si e' conclusa con i migliori auguri di buon lavoro al presidente Lamberto Dolci e ai consiglieri Daniela Riganelli e Manuel Petruccioli

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18



