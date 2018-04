Foligno, nel laghetto spunta una rara anatra mandarina

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Una singolare, quanto piuttosto rara, presenza s’è fatta ammirare nei giorni scorsi per pochi minuti in un laghetto privato tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Si tratta di un esemplare di anatra mandarina, una delle anatre più note per eleganza e bellezza, tenuta in grande considerazione dal popolo cinese di cui ha influenzato, nel corso dei secoli, arte e cultura. Da dove sia arriva e dove si sia diretta, dopo il passaggio sul laghetto privato, è un mistero non risolvibile. La famiglia che ha potuto godere, per il poco tempo che s’è trattenuta in quel laghetto privato, ha vissuto momenti di grande emozione. “CE le siamo trovata – raccontano papà, mamma e figlioletti – nel nostro laghetto. E’ stata una esperienza bellissima e che ci ha fatto anche scoprire la vanità animale. Il cigno maschio, da sempre qui con noi, ha una forte consapevolezza della sua bellezza e maestosità. Quando ha incrociato l’anatra mandarina l’ha di fatto snobbata. E’ stata una situazione davvero curiosa – è la conclusione – che ci ha permesso di vedere un aspetto particolare della vita in natura”. E la speciale “mandarina” non è l’unico animale particolare che di tanto in tanto si fa vedere tra il Folignate e il Nocerino-Gualdese. Nelle scorse settimane proprio Il Messaggero aveva dato notizia della scoperta, da parte di Alfiero Pepponi, presidente di Lipu Umbria, di una coppia di falchi pellegrini che si sono stabiliti sulla sommità della cupola della Cattedrale di San Feliciano a Foligno. Una presenza che ancora prosegue e che ha portato, come primo effetto naturale, il contenimento dei piccioni e di altri tpi di volatili, che avevano invaso la centralissima piazza della Repubblica e alcune tra le più vicine zone.

