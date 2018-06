Foligno, ladri in azione al circolo tennis: predoni in fuga con i soldi del bar. Danni in pizzeria

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Ladri in azione l Circolo Tennis di Porta Romana a Foligno. Chi ha agito è entrato in azione nella notte tra domenica a lunedì. Una volta al interno delle strutture chi ha agito s è diretto verso il bar. Prima i ladri - non si sa ancora se ad agire sia stato un singolo o un gruppo - si sono diretti verso il bar. Prima hanno tentato di forzare una porta, che ha però resistito, e poi verso due finestre che sono state abbattute. Una volta al interno è stata razziata la cassa. L ammontare del ottimo, diverse centinaia di euro, è in fase di calcolo. Poi non paghi i malviventi si sono diretti verso la pizzeria e hanno danneggiato, irreparabilmente, la tensostruttura che ospita l attività. Sui fatti indiano i carabinieri.

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



