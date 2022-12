Lunedì 19 Dicembre 2022, 06:30

FOLIGNO - Una ripartenza davvero importante segnata da gioia e condivisione. È il senso che riassume l’evento “Il treno di Babbo Natale” tornato in scena ieri, dopo lo stop e le restrizioni dovute al Covid, e che è giunto alla sua sesta edizione. Un appuntamento che segna la tradizione di solidarietà elemento fondante del dna di Foligno. E lo fa con una chiave di lettura innovativa: non è Babbo Natale che porta i regali ai bambini, ma sono i più piccoli che portano all’uomo vestito di rosso e con la barba bianca doni per i loro coetanei meno fortunati. Ad attendere Babbo Natale, arrivato sul binario 1 a bordo di una storica locomotiva a vapore c’erano tanti bambino accompagnati da genitori zii e nonni. Poi c’è stata la consegna dei doni da parte dei bambini a Babbo Natale perché li porti ai loro coetanei meno fortunati. In tanti hanno contribuito a questa raccolta, donando giocattoli, materiale scolastico o prodotti per l’infanzia. Ad allietare l’’iniziativa il coro della Parrocchia di San Giovanni Profiamma. Patrocinato dal Comune di Foligno, l’evento è realizzato in collaborazione con la Polizia Ferroviaria la Fondazione Fs, l’Associazione Dlf Foligno e l’Associazione Turno C, la Caritas, la Fondazione Arca del Mediterraneo e la Diocesi guidata dal vescovo monsignor Domenico Sorrentino. È stato il pastore della chiesa folignate a riassumere il senso di questa speciale giornata ricordando il valore del dono, dell’accoglienza e dell’aiuto e dell’apertura al prossimo. In rappresentanza del Comune è intervenuto l’assessore Agostino Cetorelli, per la Caritas il direttore mauro Masciotti e per la Fondazione Arca del Mediterraneo Ets la presidente Daniela Mannaioli. Tanti bambini hanno risposto alla chiamata alla solidarietà donando giochi e dotazioni per la scuola per i loro coetanei meno fortunati. I doni raccolti da domani verranno consegnati ai piccoli che vivono situazioni di difficoltà. La Caritas di Foligno diretta da Mauro Masciotti ha messo a punto tutta una serie di iniziative, in collaborazione con la Diocesi e l’associazione Arca del Mediterraneo Ets. Ci sono gli appuntamenti dedicati a “Il viaggio della natività per le vie della pace”. Il prossimo è per mercoledì 21 dicembre. Punto di ritrovo sarà, alle 15, il santuario di San Damiano ad Assisi. Da lì si partirà verso un altro santuario, quello della Spogliazione, che ospiterà l’incontro “Educazione e istruzione”. Tante iniziative, quindi, per un Natale di solidarietà e di vicinanza ai più bisognosi. Iniziative che vanno di pari passo con l’attività di sostegno e vicinanza quotidianamente svolta dalla Caritas e dalla Diocesi.