Martedì 28 Marzo 2023, 07:00

FOLIGNO - “Io ho scelto voi”. È questo il tema e fulcro della 49esima edizione della Sacra Rappresentazione di Fiamenga in programma, insieme alla tradizionale processione, in occasione del Venerdì Santo, e cioè venerdì 7 aprile. Un lavoro corale, quello portato avanti dai tanti – sono circa 100 tra attori e comparse – che daranno vita ad un evento di fede e tradizione nato nel 1974 e che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 50 anni di vita. Un evento di fede e tradizione che affianca la processione religiosa che a Fiamenga si perpetua da metà del 1800. Tra Sacra Rappresentazione e processione per la Via Crucis, sono 250 le persone coinvolte. Per la Sacra Rappresentazione la regia è curata dall’inossidabile registra, e uno degli storici partecipanti a questa tradizione, Francesco Fratini, mentre nel ruolo di Gesù ci sarà, per l’ottavo anno consecutivo, Luigi Ciancaleoni. Sacra Rappresentazione e processione della via Crucis sono possibili grazie alla parrocchia di Fiamenga, che agisce in coordinamento con l’Unità Pastorale Giovanni Paolo II, con i sacerdoti don Antonio Ronchetti e don Giovanni Zampa. A realizzare la drammatizzazione della Sacra Rappresentazione c’è il “Gruppo Sacra Rappresentazione” che in coordinamento costante con la parrocchia mette in scena, ogni anno con un tema diverso, la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Il tema di questa 49esima edizione riguarda la Chiesa nel suo insieme e ha come cardine un passaggio del Vangelo di Giovanni e nello specifico quello che così recita: “Io ho scelto voi”. Una tradizione, quella Sacra Rappresentazione, che non è stata interrotta nemmeno dal Covid. Nel senso che, pur non potendo realizzarla in presenza e col pubblico, per la fase di stop generale sono state scelte altre forme, come ad esempio filmati e altro, che hanno mantenuto viva l’annualità della drammatizzazione. Basti pensare che in 49anni ci sono state solo 3 interruzioni, tutte dovute esclusivamente al maltempo che ha reso impossibile tutto dato che sia Sacra Rappresentazione che processione per la Via Crucis si svolgono ovviamente all’aperto. E venerdì 7 aprile, a partire dalle 21, chi vorrà assistere – l’ingresso, con accesso dalle 20, è libero fino ad esaurimento posti – potrà farlo raggiungendo il piazzale laterale la chiesa di Fiamenga dove è stato allestito un imponente, quanto articolato, palco. E potrà ammirare la drammatizzazione coordinata dal regista Fratini, le capacità di recitazione degli oltre 100 personaggi che, con vari ruoli, si alterneranno sul palco e potrà apprezzare il lavoro, come si diceva corale, dei vari staff che hanno messo a disposizione le proprie competenze per settori come le luci, i microfoni, le musiche. E tra questi c’è pure lo staff di aiuto regia composto dal: Simona Lazzari, Patrizia Mosconi, Rita Mazzoni, Rachele Ottaviani, Agnese Brunetti e Francesca Mazzoni. Ma quella del venerdì santo sarà anche l’occasione per vedere i costumi, tutti realizzati nel tempo da sarte locali, con la supervisione del noto costumista Gianfranco Colis.