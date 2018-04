Foligno, «La Quintana non si tocca!», striscione in difesa della manifestazione

di GiovannI Camirri

FOLIGNO -«La Quintana non si tocca!». Recita così lo striscione apparso lunedì pomeriggio a Foligno all'incrocio tra via IV Novembre e via Lazio, una delle zone maggiormente trafficate nella cintura che fa da cerniera tra il centro storico e la periferia. La vicenda riguarda gli sviluppi sull'inchiesta nata dopo la morte del cavallo Wind of Passion che nella Giostra de La Sfida del giugno dello scorso anno è rimasto coinvolto in un infortunio e nelle ore successive è venuto meno dopo esser stato soccorso e quindi trasferito alla Clinica Veterinaria dell’Università di Perugia. Dea quei fatti è scaturita un'inchiesta e nei giorni scorsi sono state depositate, dai consulenti tecnici della Procura, le perizie di merito. Poi s'è riaperto il dibattito sull'impiego in questo tipo di manifestazioni dei cavalli puro sangue inglese. utilizzo che potrebbe esser vietato tanto a Foligno quanto nelle altre manifestazioni similari in Italia. Per fare il punto nelle prossime ore ci sarà un summit a Narni tra i vertici delle manifestazioni e i sindaci delle città interessate

