Foligno, la Polizia Locale in campo contro lo spaccio di droga destinato ai ragazzini. Scatta il piano di sicurezza per scuola e luoghi di aggregazione

FOLIGNO - Polizia Locale, arriva la squadra antidroga. E’ il sunto dell’impegno, nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole Sicure”, che interesserà l’azione della Locale, guidata dal comandante il tenente colonnello Marco Baffa, nel contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Il tutto sarà principalmente concentrato su due ambiti: la collaborazione e il coordinamento con le forze dell’ordine, da un lato, e la particolare attenzione sulla platea potenziale di assuntori, concentrata sugli studenti, soprattutto quelli minorenni, sia dal punto di vista della droga che dell’alcol. Un’azione operativa che, stando al progetto approvato dalla Giunta Mismetti, prevede azioni anticrimine con personale del Comando sia in borghese che in divisa che andranno ad operare nel contesto di un preciso piano di prevenzione e repressione dei reati che toccherà i luoghi di arrivo e partenza degli studenti in prossimità delle scuole, le aree verdi e tutti quei luoghi di ritrovo dove si danno appuntamento i più giovani. Agenti, sottufficiali e ufficiali della Polizia Locale, coordinanti dal comandante Baffa parteciperanno a d azioni di intervento sui seguenti fronti: formazione del personale, acquisizione di informazioni circa le attività svolte sul territorio, controllo del territorio, prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti fuori dagli istituti scolastici; individuazione della Polizia Locale tra i soggetti preposti alla vigilanza ed contrasto del fenomeno. La Locale, pur in carenza di personale rispetto agli organici ordinari previsti, è stata già chiamata in più occasioni a concorrere a controlli straordinari e mirati del territorio congiuntamente alle forze di polizia, a controlli mirati in prossimità degli plessi scolastici della città, nonché in aree (stazione ferroviaria, capolinea dei bus ed altri luoghi di concentrazione degli studenti) finalizzati al rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il progetto ministeriale, attraverso finanziamenti dedicati, consentirà alla Polizia Locale di potersi dotare del kit narcotest per l’identificazione di droghe e narcotici o del lettore cromatografico che permetterà l’analisi, la lettura e la stampa di test diagnostici rapidi. Ci sarà quindi l’acquisto di bodycam, telecamere da divisa, l’acquisto ulteriore di una telecamera , di un etilometro portatile, di dashcam (telecamere da veicolo) e di 3 postazioni telecamera per la videosorveglianza delle zone di maggior transito degli studenti.