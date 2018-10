Foligno, la polizia arresta ladra specializzata in furti in edifici pubblici. L ultimo colpo in ospedale.

FOLIGNO - Arrestata dalla polizia ladra specializzata in furti in edifici pubblici in danno delle persone che li frequentato. L arresto è scattato nelle scorse ore a carico di una 35enne di Foligno già nota per analoghi episodi. La donna è entrata all ospedale San Giovanni Battista e dopo aver adocchiato una borsa s è impossessato del portafogli al suo interno. La proprietaria se ne è subito accorta e ha inseguito la 35enne ha tentato la fuga. In soccorso della vittima un portiere dell ospedale che ha contribuito bloccare l fuggitivi. Poi l intervento della polizia nel frattempo llertata ha fatto il resto. La 35enne è stata arrestata per furto aggravato e dopo la direttissima è stata mandata ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA