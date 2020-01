Foligno, la Giostra della Quintana cambia musica: prende forma l'Ensemble 1613

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La Giostra della Quintana cambia musica. E lo fa attraverso “Suoni per la Festa… della Quintana”. Il progetto consiste in un laboratorio musicale dedicato alla musica del tardo Rinascimento e del Barocco che si articolerà tra febbraio e marzo. Le genesi del progetto prende le mosse dalla collaborazione nata tra l’Ente Giostra della Quintana, la Scuola Comunale di Musica “Biagini” di Foligno e l’Accademia d’arti Antiche Resonaers e coinvolge anche il Comune di Foligno. Ad illustrare il progetto ci hanno pensato il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, quello della Commissione Artistica di Palazzo Candiotti Luca Radi, alla presenza dei magistrati di Quintana Alessio Castello, mauro Carboni, Marco Bosano, di Mirko Speziali per la Scuola di Musica, di Vania Cantoni e per la Resonars di Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni. «Abbiamo voluto ragionare – ha detto Radi – su un percorso che dalla musica lancia apre alla danza e alla Commedia dell’Arte e speriamo possa portare alla nascita, come completamento di un percorso preciso, dell’ “Ensemble 1613”». «Grazie a questo progetto - ha sottolineato Speziali - andiamo ad ampliare l’offerta della Scuola di Musica sottoponendola a chi è già iscritto e a quanti vorranno avvicinarsi alla musica». «La musica - ricordano Dragoni e Piccioni - ha un ruolo centrale nella Quintana e deve fare un salto di qualità va superato il concetto dei tamburini staccati dal contesto sono e va acquisito quello della coralità degli strumenti dove, ciascuno con la propria sonorità identitaria, fa parte di un unico sistema. Ci occuperemo sia di musica civica che di musica colta. Siamo contentissimi - proseguono - di poterci aprire come Resonars alla Quintana che merita di avere un livello musicale più alto». «Dopo 74 anni di vita moderna - ribadisce Metelli - la Quintana ha la necessità di capire dove c’è necessità di un lavoro di lima che possa portare ad una ulteriore crescita. Vogliamo migliorare anche sui particolari e proprio per questo ci attendiamo gli effetti del progetto musicale già dal 2021. Ciò che si sta facendo e ciò che si andrà a sviluppare ruota tutto intorno ai suoni della festa dove il rumore, che tale non è, diventa suono. L’attenzione alla musica è pe noi importantissima e proprio per questo - dice ancora - grazie a questa sinergia è stato reso possibile un progetto di larghissimo respiro che riguarda i rioni ma va anche ben oltre - conclude - i confini cittadini». I laboratori musicali Saranno tenuti da esperti di musica antica quali lo stesso Massimiliano Dragoni, Vladimiro Vagnetti, Katerina Ghannudi, Luca Piccioni, Valentina Nicolai, Marco Becchetti e Andrea Angeloni. I corsi spazieranno dallo studio delle percussioni del Seicento agli strumenti ad arco, tra Rinascimento e primo Barocco.