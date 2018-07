Foligno, la città si trasforma in un set con Manuela Arcuri, Fabio Troiano e Catena Fiorello

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - La Città di Foligno si trasforma in un set cinematografico. La grande novità nasce dall’azione congiunta messa in campo dal presidente di Confcommercio Aldo Amoni e dal sindaco Nando Mismetti. Cosa accadrà per quasi un mese in città per il momento è cosa blindatissima. Si sa che la città e il territorio, per quattro settimane, si trasformeranno in un set cinematografico di ripresa di un film. Tra i nomi degli attori protagonisti della pellicola spuntano quelli di Fabio Troiano, Euridice Axen, Vittoria Schivano, Manuela Arcuri e Catena Fiorello. La presentazione ufficiale alla città, con tutti i dettagli del progetto e la presenza di molti degli attori, del regista e della produzione, è fissata per lunedì alle 11 nella Sala Consiliare di Foligno. Amoni nelle scorse settimane aveva parlato di “una grossa sorspresa cinematografica per la città”. Sorpresa sulla quale il presidente di Confcommercio non ha voluto mai sbilanciarsi attendendo il via libera definitivo al progetto e le tappe ufficiali per la sua presentazione. Fino a lunedì, quindi, si saprà davvero ancora poco su questa grande sorpresa. E’ facile immaginare che nomi come quelli trapelati costituiranno un sicuro richiamo che porterà la città a farsi conoscere ancor di più e meglio sul panorama nazionale e non soltanto. Certo è che la presenza della troupe, degli attori e di tutto l’insieme che iniziativa del genere si portano al seguito, offrirà dei benefici ulteriori a Foligno. Tanto in termini di visibilità, quanto a livello di presenze che poi utilizzeranno le strutture ricettive, quelle di ristorazione i bar e tutti i servizi possibili. E, viste le altre esperienze tanto in Umbria, quanto in altre realtà d’Italia ci sarà possibilità anche per i “locali” di comparire nella pellicola. il riferimento è ovviamente ai ruoli da comparsa che attirano sempre tante persone che vogliono in questo modo mettersi alla prova superando tante remore. Sarà una estate davvero calda, quindi, quella folignate anche dal punto di vista della cinematografia. Il presidente Amoni, insieme al gruppo di lavoro che ha reso possibile questo progetto, aveva lanciato una idea, appunto quella di vedere anche Foligno come set da ripresa. Quella idea ora è divenuta realtà e lunedì se ne conosceranno anche i particolari. Una grande occasione, quindi, per la città che ancora una volta si mostra come una realtà tra le più effervescenti, se non addirittura quella al primo posto della classifica, tra le città dell’Umbria. Stavolta, a differenza del passato, Foligno sarà il fulcro del progetto cinematografico.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



