Foligno, la città si risveglia con la sorpresa della neve

FOLIGNO - Una domenica diversa dal solito quella vissuta a Foligno, grazie alla neve. Sabato le precipitazioni "bianche" avevano interessato solo la fascia montana arrivando a metà collina e risparmiando la fascia di piana. Domenica la neve è arrivata fino al cuore del centro storico: piazza della Repubblica e ha pure spolverato l'area dell'ex Zuccherificio. Come già accaduto sabato, non si registrano problemi nemmeno alla circolazione e già dalle 9 un flebile sole ha iniziato a farsi sentire. Le pochissime persone in giro a piedi, dirette. in tabaccheria, farmacia o ai negozi di alimentari, non si sono volte negare una foto delle zone spolverate dalla neve anche per cercare un qualche segnale di normalità in questo periodo fortemente segnato dalla pandemia Covid.

Ultimo aggiornamento: 10:27

