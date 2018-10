Foligno, la città piace sempre più ai turisti stranieri: più 28% di arrivi e più 15% di presenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La città di Foligno piace sempre di più ai turisti stranieri. Lo dimostrano i dati, ufficializzati ieri dall’assessore Giovanni Patriarchi, durante la seduta di commissione consiliare, coordinata da Michela Matarazzi, convocata – è la seconda volta – per affrontare i temi del centro storico. I dati, che poi sono numeri e percentuali, raccontano di un più 28% di arrivi e di un più 15% di presenze. E se da un lato si può stare sereni, dall’altro quei dati hanno riaperto un dibattito sul progetto di città. Foligno, infatti, non ha una vocazione turistica e proprio per questo, visti i numeri in crescita si vuole approfondire il tema per arrivare ad un progetto che ha anche l’ambizione di muoversi non in ottica di campanile ma di rete attraverso il marchio “Valle Umbra” che ricomprenda le realtà che vanno da Assisi, passano per Foligno e arrivano a Spoleto. Comprensori compresi. E per farlo gli spunti sul tavolo del dibattito sono stati diversi. Tra cui quello dell’ottica di “Valle Umbra” lanciato da Luca radi (Confcommercio e Pro Foligno) e l’altro che ripercorre l’ipotesi del cento storico chiuso rispolverato da Gaudenzio Bartolini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. “Ipotesi – ha detto Bartolini – che va ponderata in tutte le sue variabili ma che darà, come dimostrato in altre realtà che hanno già praticato questa via, vantaggi a tutti commercianti compresi”. Sono state poi affrontate dall’assessore Patriarchi le tematiche del parco urbano diffuso “che da Sassovivo – ha detto – passa per il parco archeologico, per quello Hoffman arrivando al centro storico con un progetto di riqualificazione degli Orti Jacobilli”. Il tutto senza dimenticare i temi mai venuti meno del decoro urbano, della pulizia della città, della necessità di una cartellonistica e di percorsi turistici chiari, ben individuabili e di facile fruizione per arrivare ai bagni pubblici che vanni segnalati e migliorati “non disdegnando l’ipotesi di un servizio a gettone o con presidio”. Nel mezzo, tra le possibilità di sviluppo turistico c’è pure il ripensamento in chiave migliorativa, e l’esistente è già valido, del museo quintana 4D. In chiave commerciale, come ricordato da Radi per Confocommercio “ci sono zone del centro che attendono una riqualificazione, come piazza San Domenico, via Mazzini e via Cairoli, attraverso una chiave di lettura che proponga categorie commerciali diverse da quelle esistenti in altre strade centrali anche limitrofe”. Alla seduta di commissione sono intervenuti i commissari: Elisabetta Ugolinelli, Seriana Mariani, Luca Bellagamba, Vincenzo Falasca, Lorella Trombettoni, Roberto Ciancaleoni, Lorenzo Schiarea, Fausto Savini, Ivano Ceccucci, e Stefania Filipponi e con loro il dirigente Ezio Palini e il presidente del consiglio comunale Alessandro Borscia.